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Россияне ведут разведку и готовятся к новым массированным атакам, — Гуменюк

25 июня 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Россияне ведут разведку и готовятся к новым массированным атакам, — Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", — сказала спикер.

Также она добавила, что оккупанты часто наносят дроновые и ракетные атаки, когда не достигают успехов на фронте, а в своих пропагандистских ресурсах это представляют как "победы".

"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможная. Четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", — отметила Наталья Гуменюк.

Она объяснила, что другие носители ракет врага заведены в пункты базирования, в том числе через погоду, поскольку ожидается шторм.

Напомним, накануне в Черном море была увеличена корабельная группировка. Враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

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