Россияне ведут разведку и готовятся к новым массированным атакам, — Гуменюк
Российские войска ведут разведку дронами на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам.
Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих атак, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", — сказала спикер.
Также она добавила, что оккупанты часто наносят дроновые и ракетные атаки, когда не достигают успехов на фронте, а в своих пропагандистских ресурсах это представляют как "победы".
"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. Это усложненная работа для противовоздушной обороны, но не невозможная. Четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению", — отметила Наталья Гуменюк.
Она объяснила, что другие носители ракет врага заведены в пункты базирования, в том числе через погоду, поскольку ожидается шторм.
Напомним, накануне в Черном море была увеличена корабельная группировка. Враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.