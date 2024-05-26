Росіяни вивели частину кораблів з Криму до Каспійського моря, — Братчук

Російський флот на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Російські військові кораблі були змушені переміститися до порту в Новоросійську під тиском українських збройних сил. Кілька кораблів також були переведені до Каспійського моря після знищення ракетного корабля "Циклон".

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Переміщення російських кораблів

Українські сили оборони продовжують успішно нейтралізувати загрози з боку Чорноморського флоту Російської Федерації. За словами військового, останніми днями кілька російських кораблів покинули Крим і перемістилися до Новоросійська в Краснодарському краї. Зокрема, деякі малі ракетні кораблі взагалі були переведені внутрішніми водами до Каспійського моря.

"Є така інформація що кілька ракетоносіїв — це малі ракетні кораблі їх уже перемістили навіть до Каспійського моря. Але згадаймо початок повномасштабного вторгнення. Є досвід коли вони робили бойові пуски саме з акваторії Каспійського моря і ці калібри летіли в тому числі й по Одещині", — сказав Братчук.

Ракетоносії в Новоросійську

Він також наголосив, що наразі Новоросійськ стає основною базою для російських ракетоносіїв, які залишаються важливою ціллю для українських сил. Окрім того, цей порт також відіграє важливу роль як нафтовий хаб, що потребує пильної уваги українських сил оборони.

"В Новоросійську в основному знаходяться всі ракетоносії. Власне розуміємо що Новоросійськ сьогодні це ціль номер один, звичайно", — додав військовий

Нагадаємо, російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".