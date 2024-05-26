Россияне вывели часть кораблей из Крыма в Каспийское море, — Братчук

Российский флот на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Российские военные корабли были вынуждены переместиться в порт в Новороссийске под давлением украинских вооруженных сил. Несколько кораблей также были переведены в Каспийское море после уничтожения ракетного корабля "Циклон".

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Перемещение русских кораблей

Украинские силы обороны продолжают успешно нейтрализовать угрозы Черноморского флота Российской Федерации. По словам военного, в последние дни несколько российских кораблей покинули Крым и переместились в Новороссийск в Краснодарском крае. В частности, некоторые малые ракетные корабли вообще были переведены по внутренним водам в Каспийское море.

"Есть такая информация, что несколько ракетоносителей — это малые ракетные корабли их уже переместили даже к Каспийскому морю. Но вспомним начало полномасштабного вторжения. Есть опыт когда они совершали боевые пуски именно из акватории Каспийского моря и эти калибры летели, в том числе и по Одесчине", — сказал Братчук.

Ракетоносители в Новороссийске

Он также подчеркнул, что в настоящее время Новороссийск становится основной базой для российских ракетоносителей, которые остаются важнейшей целью для украинских сил. Кроме того, этот порт также играет важную роль как нефтяной хаб, требующий пристального внимания украинских сил обороны.

"В Новороссийске в основном находятся все ракетоносители. Собственно понимаем, что Новороссийск сегодня это цель номер один, конечно", — добавил военный.

Напомним, российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".