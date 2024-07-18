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Росіяни вивели на чергування бойові кораблі — яка загроза для Одещини сьогодні

18 липня 2024 10:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Російські кораблі на чергуванні сьогодні, 18 липня - ВМС
Бойові кораблі на чергуванні у морі. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Станом на четвер, 18 липня, російський флот продовжує перебувати в Азовському та Середземному морях. Водночас у Чорному морі бойових кораблів противника на даний момент немає. Варто зазначити, що російські військові мають можливість запускати ракети "Калібри" навіть з портових зон, що значно підвищує рівень загрози для регіону.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • В акваторії Чорного моря відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі — 4  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • у Середземному морі 1 ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Ракетоносії на озброєнні росіян

Одними з основних є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". "Циклон" наразі використовується як корабель-прикриття оборони у Севастопольській бухті, тоді як "Амур" і "Туча" перебувають на випробуваннях біля Новоросійська. Зазначимо, що ці кораблі жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

МРК "Одинцово"
МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМІ

Крім того, Чорноморський флот РФ включає в себе чотири підводні човни. Кожен з них має по чотири пускові шахти, тоді як інші носії мають по вісім.

Більше про флот окупантів

Нагадаємо, що російськи загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для  їхнього обслуговування та ремонту.  

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак з часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

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