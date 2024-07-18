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Россияне вывели на дежурство боевые корабли — какая угроза для Одесчины сегодня

18 июля 2024 10:33
Верзилова Єлизавета - редактор
Российские корабли на дежурстве сегодня, 18 июля – ВМС
Боевые корабли на дежурстве в море. Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

На четверг, 18 июля, российский флот продолжает находиться в Азовском и Средиземном морях. В то же время в Черном море и боевых кораблей противника на данный момент нет. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для региона.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • В акватории Черного моря отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море — 4 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
  • в Средиземном море 1 ракетоноситель с общим залпом до 8 "Калибров".

Ракетоносители на вооружении россиян

Одними из основных являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". "Циклон" в настоящее время используется как корабль-прикрытие обороны в Севастопольской бухте, тогда как "Амур" и "Туча" находятся на испытаниях возле Новороссийска. Отметим, что эти корабли ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

МРК "Одинцово"
МРК проекта "Каракурт". Фото: росСМИ

Кроме того, Черноморский флот РФ включает в себя четыре подлодки. Каждая из них имеет по четыре пусковые шахты, в то время как другие носители имеют по восемь.

Больше о флоте оккупантов

Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы оккупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

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