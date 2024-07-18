Российские корабли на дежурстве сегодня, 18 июля – ВМС

Россияне вывели на дежурство боевые корабли — какая угроза для Одесчины сегодня
На четверг, 18 июля, российский флот продолжает находиться в Азовском и Средиземном морях. В то же время в Черном море и боевых кораблей противника на данный момент нет. Стоит отметить, что у российских военных есть возможность запускать ракеты "Калибры" даже из портовых зон, что значительно повышает уровень угрозы для региона.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Корабли врага в морях
- В акватории Черного моря отсутствуют вражеские корабли;
- в Азовском море — 4 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;
- в Средиземном море 1 ракетоноситель с общим залпом до 8 "Калибров".
Ракетоносители на вооружении россиян
Одними из основных являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". "Циклон" в настоящее время используется как корабль-прикрытие обороны в Севастопольской бухте, тогда как "Амур" и "Туча" находятся на испытаниях возле Новороссийска. Отметим, что эти корабли ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, Черноморский флот РФ включает в себя четыре подлодки. Каждая из них имеет по четыре пусковые шахты, в то время как другие носители имеют по восемь.
Больше о флоте оккупантов
Напомним, что российские захватчики бегут из морей и перебазируют флот. Свои боевые корабли они выводят из Азовского и Черного морей в Новороссийск, ведь военно-морская база там имеет лучшие условия для их обслуживания и ремонта.
Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы оккупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.
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