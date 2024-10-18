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Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море — яка загроза для Одещини

18 жовтня 2024 10:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російські кораблі у Чорному морі 18 жовтня — загроза для Одещини
Російський військовий корабель у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 18 жовтня, росіяни вивели кораблі у Чорне море. Один з них може завдати удару по Одеській області, адже споряджений крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні:

  • у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Росія вивела ракетоносії "Калібрів" у Чорне море — загроза ударів по Україні - фото 1
Кількість російських кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту в Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у ВМС пояснили, навіщо росіяни виводять ракетоносії у Чорне море.

Також українська делегація заблокувала перехід головування у Комісії із захисту Чорного моря до РФ.

загроза кораблів Одеса Одеська область Чорне море Новини Одеси

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