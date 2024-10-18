Российские корабли в Черном море 18 октября — угроза для Одесчины

Российский военный корабль в море. Фото: росСМИ

В пятницу, 18 октября, россияне вывели корабли в Черное море. Один из них может нанести удар по Одесской области, ведь снаряжен крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Количество российских кораблей в морях.

Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, в ВМС объяснили, зачем россияне выводят ракетоносители в Черное море.

Также украинская делегация заблокировала переход председательства в Комиссии по защите Черного моря в РФ.