Российские корабли в Черном море 18 октября — угроза для Одесчины

Россияне вывели ракетоноситель в Черное море — какая угроза для Одесчины
В пятницу, 18 октября, россияне вывели корабли в Черное море. Один из них может нанести удар по Одесской области, ведь снаряжен крылатыми ракетами "Калибр".
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве:
- в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Ракетоносители Черноморского флота России
Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Напомним, в ВМС объяснили, зачем россияне выводят ракетоносители в Черное море.
Также украинская делегация заблокировала переход председательства в Комиссии по защите Черного моря в РФ.
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