Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни вивели ракетоносії у море — загроза для Одещини arrow

Росіяни вивели ракетоносії у море — загроза для Одещини

19 листопада 2024 10:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росія тримає ракетоносії "Калібр" у Чорному та Середземному морях
Російський військовий корабель у морі. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок 19 листопада в Чорному морі перебуває шість споряджених російських ракетоносіїв. У Середземному морі також перебувають носії "Калібрів".

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Ракетоносії окупантів у Чорному морі — загроза для Одещини - фото 1
Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Кораблі в морях

У Чорному морі перебувають 6 російських кораблів. Всі вони є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 одиниць. У Середземному морі зафіксовано 3 російські кораблі, також оснащені "Калібрами" загальною кількістю до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Прохід через Керченську протоку

За минулу добу через Керченську протоку прохід здійснили:

  • у напрямку Чорного моря пройшло 1 судно;
  • у напрямку Азовського моря увійшли 4 судна, без подальшого руху з Босфору.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Раніше ми повідомляли про те, чому російські кораблі не обстрілюють Одесу, а також про те, чому українці стали менше атакувати Чорноморський флот РФ. 

Одеса війна Чорне море Одеська область загроза кораблів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:58 Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

10:56 Росіяни вивели ракетоносії у море — загроза для Одещини

10:24 У Садового ветеранів навчають вести бізнес — відео

10:24 У Київській області відбудували міст — чому він був зруйнований

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

10:24 УЗ здивувала пасажирів — що не так із вартістю квитків

10:19 Стало відомо ім'я медика, який загинув через удар по Одесі

10:17 Податок на спадок — скільки потрібно заплатити у 2024 році

10:10 Ексглава Єврокомісії запропонував формат вступу України в ЄС

10:04 Секретний трюк — як приховати фактичне місцеперебування на iPhone

10:58 Скільки ракет і дронів РФ випустила на Київ за 1000 днів війни

10:56 Росіяни вивели ракетоносії у море — загроза для Одещини

10:24 У Садового ветеранів навчають вести бізнес — відео

10:24 У Київській області відбудували міст — чому він був зруйнований

10:24 УЗ здивувала пасажирів — що не так із вартістю квитків

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

10:19 Стало відомо ім'я медика, який загинув через удар по Одесі

10:17 Податок на спадок — скільки потрібно заплатити у 2024 році

10:10 Ексглава Єврокомісії запропонував формат вступу України в ЄС

10:04 Секретний трюк — як приховати фактичне місцеперебування на iPhone

09:47 В Одесі дитина ледь не спалила квартиру — подробиці

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025