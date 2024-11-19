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Россияне вывели ракетоносители в море — угроза для Одесчины

19 ноября 2024 10:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россия держит ракетоносители "Калибр" в Черном и Средиземном морях
Российский военный корабль в море. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По состоянию на утро 19 ноября в Черном море находится шесть снаряженных российских ракетоносителей. В Средиземном море также находятся носители "Калибров".

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Корабли в морях

В Черном море находятся 6 русских кораблей. Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 единиц. В Средиземном море зафиксировано 3 российских корабля, также оснащены "Калибрами" общим количеством до 24 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Проход через Керченский пролив

За прошедшие сутки через Керченский пролив проход совершили:

  • в направлении Черного моря прошло 1 судно;
  • в направлении Азовского моря вошли 4 судна, без дальнейшего движения из Босфора.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Ранее мы сообщали о том, почему российские корабли не обстреливают Одессу, а также о том, почему украинцы стали меньше атаковать Черноморский флот РФ.

Одесса война Черное море Одесская область угроза кораблей

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