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Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій — яка загроза

15 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі на чергуванні знаходиться ворожий ракетоносій
Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 15 червня, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море ракетоносій. Також кораблі спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі чатує ворожий корабель, він є ракетоносієм; 
  • в Азовському морі — 8 окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі перебуває два російських військових кораблів. Це ракетоносії із вірогідним залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 8 суден, шість із них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили 8 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло два з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Російські кораблі у Чорнгму морі
Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, унаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно загарбників. Йдеться про рейдовий буксир "Сатурн".

корабель
війна
Чорне море
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Одеса
загроза кораблів
Одеська область
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