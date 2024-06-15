В Черном море на дежурстве находится вражеский ракетоноситель

Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 15 июня, российские оккупанты вывели на чередование в Черное море ракетоноситель. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море подстерегает вражеский корабль, он является ракетоносителем;

в Азовском море — 8 оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится два российских военных корабля. Это ракетоносители с вероятным залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 8 судов, шесть из них направлялись из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили 8 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли два из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подводные лодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков. Речь идет о рейдовом буксире "Сатурн".