Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій — загроза обстрілів висока

Російський ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Три російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 2 червня. Серед них фіксується й споряджений "Калібрами" ракетоносій. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі три ворожі кораблі, серед них 1 ракетоносій;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі 1 корабель загарбників, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли сім суден, чотири з них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили сім суден, чотири з них тримали курс у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. У результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.