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Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій — загроза обстрілів висока

2 червня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій — загроза обстрілів висока
Російський ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Три російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 2 червня. Серед них фіксується й споряджений "Калібрами" ракетоносій. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі три ворожі кораблі, серед них 1 ракетоносій;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі 1 корабель загарбників, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли сім суден, чотири з них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили сім суден, чотири з них тримали курс у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Росіяни вивели у Чорне море споряджений ракетоносій — загроза обстрілів висока - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. У результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.   

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

Чорне море
Одеська ОДА
калібри
Одеса
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
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