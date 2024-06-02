Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель — угроза обстрелов высока

Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Три российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 2 июня. Среди них фиксируется и снаряженный "Калибрами" ракетоноситель. Следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море три вражеских корабля, среди них 1 ракетоноситель;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море 1 корабль захватчиков, носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли семь судов, четыре из них направлялись из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили семь судов, четыре из них держали курс в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество кораблей на дежурстве в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.