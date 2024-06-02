Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель — угроза обстрелов высока arrow

Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель — угроза обстрелов высока

2 июня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель — угроза обстрелов высока
Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Три российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 2 июня. Среди них фиксируется и снаряженный "Калибрами" ракетоноситель. Следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море три вражеских корабля, среди них 1 ракетоноситель;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море 1 корабль захватчиков, носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли семь судов, четыре из них направлялись из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили семь судов, четыре из них держали курс в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Россияне вывели в Черное море снаряженный ракетоноситель - угроза обстрелов высока - фото 1
Количество кораблей на дежурстве в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

Черное море
Одесская ОГА
калибры
Одесса
угроза кораблей
ракетоноситель
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном