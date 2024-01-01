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Росіяни вивезли з Криму вкрадене в Україні зерно

1 січня 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни вивезли з Криму вкрадене в Україні зерно
Балкер SAN COSMAS. Фото: SeaKrime myrotvorets.news
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після влучання у ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, росіяни почали переміщувати й цивільні судна, які знаходилися з іншого боку причалу. Моніторингові канали зафіксували переміщення вкраденого українського зерна, яке РФ доставила до Туреччини та Арабських Еміратів. 

Про це повідомили журналісти проєкту SeaKrime.

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Згідно з даними моніторингу, балкер SAN COSMAS під прапором Танзанії вивіз з порту Феодосії партію насіння соняшника. 

Розслідувачі ідентифікували судно, вантаж та компанії, які разом із росіянами вчиняють в Україні воєнні злочини, а також отримали документальні докази і встановили всіх осіб, залучених до реалізації злодійської схеми. Наразі відомо, що таким чином росіян вкрали в України ще 6,5 тонн соняшнику. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 січня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває майже три десятки суден, які чекають черги на Дунай.

Також ми писали, що у 2023 році Дунайські порти стали одним із головних елементів нової логістичної стратегії України. Наразі вони здатні за день обробляти 120 тисяч тонн вантажів. 

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