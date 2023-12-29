Дунайські порти обробляють 120 тисяч тонн вантажів на добу — Мінекономіки

Порт на Дунаї. Фото: УДП

У 2023 році Дунайські порти стали одним із головних елементів нової логістичної стратегії України. Наразі вони здатні за день обробляти 120 тисяч тонн вантажів.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

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За його словами, нарощування експорту є однією з основних складових економічного відновлення

"Сьогодні системно працює український коридор – тимчасовий морський шлях Чорним морем. З серпня ним вже скористалось майже 250 суден. Це понад 10 мільйона вантажів, з яких 6 мільйонів – агропродукція. Наразі темпи зростання експорту вже суттєво перебільшили темпи зростання експорту в рамках Зернової ініціативи", — сказав заступник міністра.

Розвиток Дунайського кластеру. Фото: Мінвідновлення

Розвиток альтернативних шляхів

Крім того, наразі Україна продовжує розвивати альтернативні шляхи для експорту. Це допоможе у випадку чергової атаки росіян на цивільне судноплавство у Чорному морі.

"Ми зосередилися на морських портах Дунайського кластеру. До війни експорт через цей напрямок складав 1,5% від загального обсягу, водночас завдяки розвитку портів на Дунаї цей показник збільшився до 30%", — додав Васьков.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що Адміністрація морських портів України (АМПУ) отримала новий лоцманський катер для підтримки цивільного судоходства. Корабель забезпечуватиме потреби портів на Дунаї.