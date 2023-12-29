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Дунайские порты обрабатывают 120 тысяч тонн грузов в сутки — Минэкономики

29 декабря 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дунайские порты обрабатывают 120 тысяч тонн грузов в сутки — Минэкономики
Порт на Дунае. Фото: УДП
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2023 году Дунайские порты стали одним из основных элементов новой логистической стратегии Украины. Сейчас они способны за день обрабатывать 120 тысяч тонн грузов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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По его словам, наращивание экспорта является одной из основных составляющих экономического обновления.

"Сегодня системно работает украинский коридор — временный морской путь по Черному морю. С августа им уже воспользовалось почти 250 судов. Это более 10 миллионов грузов, из которых 6 миллионов — агропродукция. В настоящее время темпы роста экспорта уже существенно преувеличили темпы роста экспорта в рамках Зерновой инициативы", — сказал замминистра.

Развитие Дунайского кластера. Фото: Миновосстановление

Развитие альтернативных путей

Кроме того, Украина продолжает развивать альтернативные пути для экспорта. Это поможет в случае очередной атаки россиян на гражданское судоходство в Черном море.

"Мы сосредоточились на морских портах Дунайского кластера. До войны экспорт через это направление составлял 1,5% общего объема, в то же время благодаря развитию портов на Дунае этот показатель увеличился до 30%", — добавил Васьков.

Напомним, Администрация морских портов Украины отчиталась за 11 месяцев работы предприятия. Известно, что через порты Большой Одессы удалось перегрузить более 50 миллионов тонн грузов.

Также мы писали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) получила новый лоцманский катер для поддержки гражданского судоходства. Корабль будет обеспечивать потребности портов на Дунае.

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