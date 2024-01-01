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Россияне вывезли из Крыма украденное в Украине зерно

1 января 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне вывезли из Крыма украденное в Украине зерно
БАЛКЕР SAN COSMAS. Фото: SeaKrime myrotvorets.news
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После попадания во ВДК "Новочеркасск" в Феодосии, россияне начали перемещать и гражданские суда, находившиеся с другой стороны причала. Мониторинговые каналы зафиксировали перемещение украденного украинского зерна, которое РФ доставила в Турцию и Арабские Эмираты.

Об этом сообщили журналисты проекта SeaKrime.

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Согласно данным мониторинга, балкер SAN COSMAS под флагом Танзании вывез из Феодосийского порта партию семян подсолнечника.

Расследователи идентифицировали судно, груз и компании, которые вместе с россиянами совершают в Украине военные преступления, а также получили документальные доказательства и установили всех лиц, вовлеченных в реализацию воровской схемы. Пока известно, что таким образом россиян украли у Украины еще 6,5 тонны подсолнечника.

Напомним, сегодня, 1 января, портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находится почти три десятка судов, ожидающих очереди Дунай.

Мы также писали, что в 2023 году Дунайские порты стали одним из главных элементов новой логистической стратегии Украины. Пока они способны за день обрабатывать 120 тысяч тонн грузов.

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