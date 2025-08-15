У морі біля острова Зміїний під Одесою впав винищувач РФ

Су-30СМ. Фото ілюстративне: acecombat

У Чорному морі під Одещиною, біля острова Зміїний, вночі впав російський військовий літак Су-30СМ. Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція, оскільки пілотів знайдено не було.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

Винищувач зник

Розвідка ВМС України отримала радіоперехоплення про втрату зв’язку з російським військовим літаком Су-30СМ. Відомо, що напередодні він виконував завдання південно-східніше острова Зміїний у Чорному морі під Одесою. Як повідомили у військово-морських силах, на поверхні води були знайдені його уламки, однак пілотів поки не виявлено.

"Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака.

Пілотів наразі не виявлено", — йдеться у повідомленні ВМС України.

Що відомо про літак Су-30СМ

Су-30СМ — двомісний багатоцільовий важкий винищувач 4-го покоління. Він призначений для завоювання переваги в повітрі, знищення повітряних, наземних та надводних цілей.

Довжина Су-30СМ — 22 м, розмах крила — 14,7 м, а максимальна злітна вага — 35 тонн. Бойовий радіус літака — 1500 кілометрів. На великій висоті може розвивати швидкість до 2125 км на годину. Вартість такого винищувача оцінюється у понад 50 млн доларів.

