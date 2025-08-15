В море возле острова Змеиный под Одессой упал истребитель РФ

Су-30СМ. Фото иллюстративное: acecombat

В Черном море под Одесчиной, возле острова Змеиный, ночью упал российский военный самолет Су-30СМ. Сейчас проводится поисково-спасательная операция, поскольку пилотов найдено не было.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

Истребитель исчез

Разведка ВМС Украины получила радиоперехват о потере связи с российским военным самолетом Су-30СМ. Известно, что накануне он выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный в Черном море под Одессой. Как сообщили в военно-морских силах, на поверхности воды были найдены его обломки, однако пилотов пока не было обнаружено.

"Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам. В настоящее время оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Пилоты пока не обнаружены", — говорится в сообщении ВМС Украины.

Что известно о самолете Су-30СМ

Су-30СМ — двухместный многоцелевой тяжелый истребитель 4-го поколения. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Длина Су-30СМ — 22 м, размах крыла — 14,7 м, а максимальный взлетный вес — 35 тонн. Боевой радиус самолета — 1500 километров. На большой высоте может развивать скорость до 2125 км в час. Стоимость такого истребителя оценивается в более чем 50 млн долларов.

