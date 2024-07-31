Нічна атака на Миколаївщину: скільки цілей збили сили ППО

Ракета Х-59 у небі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч на 31 липня росіяни здійснили масовану дронову атаку на українські території, під ударом також була й Миколаївська область. Там сили протиповітряної оборони вночі уразили ворожі БпЛА та ракету.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міськради.

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Атака на Миколаївщину 31 липня

Росіяни скерували на Миколаївську область авіаційну ракету та запустили чотири ударні дрони. Усі цілі вдалось збити силам ППО.

"Уночі силами та засобами ППО на Миколаївщині знищено одну керовану авіаційну ракету та чотири БпЛА типу "Shahed 131/136". Дякуємо Силам безпеки та оборони", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що всього ворог випустив 89 дронів, які були успішно уражені силами українскої ППО. Росіяни здійснили пуски із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Робота ППО сьогодні вночі. Фото: ПС

Дронові атаки по Україні

Ми писали, що уночі 31 липня ворог завдав найбільш масової атаки ударними дронами на Україну за всю війну. Основною ціллю росіян був Київ, проте їм не вдалося досягти бажаного — постраждалих і руйнувань у столиці немає.

Також під прицілом окупантів досі залишається портова інфраструктура на Дунаї, саме тому дві доби поспіль ворог атакував південні регіони Одеської області. В Ізмаїльському районі росіяни поцілили по адміністративній будівлі, внаслідок атаки було пошкоджено приватні домоволодіння, постраждало літнє подружжя.