Ночная атака на Николаевщину: сколько целей сбили силы ПВО

Ракета Х-59 в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на 31 июля россияне совершили массированную дроновую атаку на украинские территории, под ударом также была и Николаевская область. Там силы противовоздушной обороны ночью поразили вражеские БпЛА и ракету.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

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Атака на Николаевщину 31 июля

Россияне направили на Николаевскую область авиационную ракету и запустили четыре ударных дрона. Все цели удалось сбить силам ПВО.

"Ночью силами и средствами ПВО на Николаевщине уничтожена одна управляемая авиационная ракета и четыре БПЛА типа "Shahed 131/136". Спасибо Силам безопасности и обороны" , — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что всего враг выпустил 89 дронов, успешно пораженных силами украинской ПВО. Россияне совершили пуски из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Работа ПВО сегодня ночью. Фото: ВС

Дроновые атаки по Украине

Мы писали, что ночью 31 июля враг нанес наиболее массовую атаку ударными дронами на Украину за всю войну. Основной целью россиян был Киев, однако им не удалось достичь желаемого — пострадавших и разрушений в столице нет.

Также под прицелом оккупантов до сих пор остается портовая инфраструктура на Дунае, именно поэтому двое суток враг атаковал южные регионы Одесской области. В Измаильском районе россияне попали по административному зданию, в результате атаки были повреждены частные домовладения, пострадали пожилые супруги.