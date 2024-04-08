Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіянину, що знущався з чоловіків з Миколаївщини, висунуті обвинувачення — подробиці arrow

Росіянину, що знущався з чоловіків з Миколаївщини, висунуті обвинувачення — подробиці

8 квітня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіянину, що знущався з чоловіків з Миколаївщини, висунуті обвинувачення — подробиці
Чоловічий сильний кулак. Ілюстративне фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські оголосили підозру військовому РФ. Окупант звинувачується  у жорсткому поводженні із людьми під час окупації території Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в миколаївський області.

Читайте також:

Деталі справи

28-річний військовослужбовець 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ на початку жовтня 2022 року жорстоко поводився із цивільними українцями в одному із сіл Широківської громади Баштанського району, яке на той час було тимчасово окупованим. Чоловік нелегально ув’язнив трьох місцевих мешканців та імітував відрубування пальців, психологічно знущався с людей. Таким чином він намагався отримати інформацію про тих, хто не підтримує терористів.

Яке покарання загрожує

Росіянину заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, що двоє іноземців марили про захоплення Одеської області та всіляко співпрацювали з ворогом. Прокурори викрили їх під час того, як брати виконували чергове завдання, тепер злочинцям загрожує в'язниця.

Також ми писали, що жителя Одеської області затримали співробітники СБУ за те, що він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та  шукав місця її дислокації. Ці дані він передавав співробітникам російської ФСБ.

Одеса
поліція
Миколаїв
Одеська область
Миколаївська область
окупанти
окупація
насильство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку