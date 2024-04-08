Росіянину, що знущався з чоловіків з Миколаївщини, висунуті обвинувачення — подробиці

Чоловічий сильний кулак. Ілюстративне фото: pixabay

Поліцейські оголосили підозру військовому РФ. Окупант звинувачується у жорсткому поводженні із людьми під час окупації території Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в миколаївський області.

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Деталі справи

28-річний військовослужбовець 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ на початку жовтня 2022 року жорстоко поводився із цивільними українцями в одному із сіл Широківської громади Баштанського району, яке на той час було тимчасово окупованим. Чоловік нелегально ув’язнив трьох місцевих мешканців та імітував відрубування пальців, психологічно знущався с людей. Таким чином він намагався отримати інформацію про тих, хто не підтримує терористів.

Яке покарання загрожує

Росіянину заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що двоє іноземців марили про захоплення Одеської області та всіляко співпрацювали з ворогом. Прокурори викрили їх під час того, як брати виконували чергове завдання, тепер злочинцям загрожує в'язниця.

Також ми писали, що жителя Одеської області затримали співробітники СБУ за те, що він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та шукав місця її дислокації. Ці дані він передавав співробітникам російської ФСБ.