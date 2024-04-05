Передавали ворогу позиції Сил оборони та ППО — в Одесі затримали іноземців

Співробітники СБУ затримали іноземців. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двоє іноземців марили про захоплення Одеської області та всіляко співпрацювали з ворогом. Прокурори викрили їх під час того, як брати виконували чергове завдання, тепер злочинцям загрожує в'язниця.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Двоє братів, які є громадянами однієї з країн Південного Кавказу, проживали в Одесі. Вони почали співпрацювати зі розвідниками РФ наприкінці лютого поточного року. Брати повідомляли ворогу про місцезнаходження систем ППО в Одесі, а також розвідували місця найбільшого зосередження бійців та військової техніки підрозділів Сил оборони України у місті.

Фігуранти власноруч написали заяви на вступ до ФСБ, та за свої послуги сподівались отримати керуючі посади у разі окупації Одещини. Один з братів марив про те, аби стати керівником регіонального відділення ФСБ, другий — мріяв очолити міськраду.

Що загрожує

двом іноземним громадянам повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 114-2 КК України та карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Колабораційна діяльність на Одещині

Раніше ми писали, що жителя Одеської області затримали співробітники СБУ за те, що він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та шукав місця її дислокації. Ці дані він передавав співробітникам російської ФСБ.

Також ми повідомляли, що Фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.