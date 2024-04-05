Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Передавали ворогу позиції Сил оборони та ППО — в Одесі затримали іноземців arrow

Передавали ворогу позиції Сил оборони та ППО — в Одесі затримали іноземців

5 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Передавали ворогу позиції Сил оборони та ППО — в Одесі затримали іноземців
Співробітники СБУ затримали іноземців. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Двоє іноземців марили про захоплення Одеської області та всіляко співпрацювали з ворогом. Прокурори викрили їх під час того, як брати виконували чергове завдання, тепер злочинцям загрожує в'язниця.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Двоє братів, які є громадянами однієї з країн Південного Кавказу, проживали в Одесі. Вони почали співпрацювати зі розвідниками РФ наприкінці лютого поточного року. Брати повідомляли ворогу про місцезнаходження систем ППО в Одесі, а також розвідували місця найбільшого зосередження бійців та військової техніки підрозділів Сил оборони України у місті. 

Фігуранти власноруч написали заяви на вступ до ФСБ, та за свої послуги сподівались отримати керуючі посади у разі окупації Одещини. Один з братів марив про те, аби стати керівником регіонального відділення ФСБ, другий — мріяв очолити міськраду.

Що загрожує

двом іноземним громадянам повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 114-2 КК України та карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Колабораційна діяльність на Одещині

Раніше ми писали, що жителя Одеської області затримали співробітники СБУ за те, що він спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та  шукав місця її дислокації. Ці дані він передавав співробітникам російської ФСБ.

Також ми повідомляли, що Фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

СБУ
Одеса
російські війська
Кавказ
Одеська область
прокуратура
Колаборант
Новини Одеси
ППО
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста