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Передавали врагу позиции сил обороны и ПВО — в Одессе задержали иностранцев

5 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Передавали врагу позиции сил обороны и ПВО — в Одессе задержали иностранцев
Сотрудники СБУ задержали иностранцев. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Двое иностранцев грезили захватом Одесской области и всячески сотрудничали с врагом. Прокуроры разоблачили их во время того, как братья выполняли очередную задачу, теперь преступникам грозит тюрьма.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Двое братьев, являющихся гражданами одной из стран Южного Кавказа, проживали в Одессе. Они начали сотрудничать с разведчиками РФ в конце февраля этого года. Братья сообщали врагу о местонахождении систем ПВО в Одессе, а также разведывали места наибольшего сосредоточения бойцов и военной техники подразделений Сил обороны Украины в городе.

Фигуранты собственноручно написали заявления на вступление в ФСБ, и за свои услуги надеялись получить руководящие должности в случае оккупации Одесской области. Один из братьев грезил стать руководителем регионального отделения ФСБ, второй — мечтал возглавить горсовет.

Что угрожает

Двум иностранным гражданам сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины и наказывается лишением свободы сроком до двенадцати лет.

Коллаборационная деятельность в Одесской области

Ранее мы писали, что житель Одесской области был задержан сотрудниками СБУ за то, что он наблюдал за перемещением военной техники ВСУ и искал места ее дислокации. Эти данные он передавал сотрудникам российской ФСБ.

Также мы сообщали, что Специалисты СБУ задержали жителя Одессы, который сотрудничал с врагом. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

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