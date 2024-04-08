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Россиянину, издевающемуся над мужчинами из Николаевской области, предъявлены обвинения — подробности

8 апреля 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россиянину, издевающемуся над мужчинами из Николаевской области, предъявлены обвинения — подробности
Мужской сильный кулак. Иллюстративное фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские объявили подозрение военному РФ. Оккупант обвиняется в жестком обращении с людьми во время оккупации территории Николаевщины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в николаевской области.

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Детали дела

28-летний военнослужащий 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады РФ в начале октября 2022 года жестоко обращался с гражданскими украинцами в одном из сел Широковского общества Баштанского района, которое в то время было временно оккупировано. Мужчина нелегально заключил в тюрьму трех местных жителей и имитировал отрубку пальцев, психологически издевался над людьми. Таким образом, он пытался получить информацию о тех, кто не поддерживает террористов.

Какое наказание грозит

Россиянину заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что двое иностранцев грезили захватом Одесской области и всячески сотрудничали с врагом. Прокуроры разоблачили их во время того, как братья выполняли очередную задачу, теперь преступникам грозит тюрьма.

Также мы писали, что житель Одесской области был задержан сотрудниками СБУ за то, что он наблюдал за перемещением военной техники ВСУ и искал места ее дислокации. Эти данные он передавал сотрудникам российской ФСБ.

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