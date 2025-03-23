Ворожі обстріли Миколаївщини: пошкоджено школу в Очакові

Дрони в нічному небі. Фотоколаж: Новини.LIVE

Минулої доби Миколаївська область знову зазнала ворожих обстрілів. Окупанти застосували артилерію та дрони-камікадзе, атакуючи кілька громад. Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру, проте обійшлося без постраждалих.

Про це у неділю, 23 березня, повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

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Обстріл Миколаївщини

За їхньою інформацією, 22 березня російські війська обстріляли Куцурубську громаду з артилерії та атакували FPV-дроном. Постраждалих немає.

Очаківську громаду також тричі атакували дронами-камікадзе. Один із ударів пошкодив котельню навчального закладу в місті Очаків. Крім того, внаслідок обстрілу загорівся автомобіль, але пожежу швидко ліквідували.

О 14:16 ворог атакував Галицинівську громаду ударним дроном. У селі Лупареве уламки збитого безпілотника та вибухова хвиля пошкодили дачний будинок. Постраждалих немає.

Обласна влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та оперативно реагувати на сигнали тривоги.

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський, що на Одещині, вчора сталася бійка за участю представників ТЦК, поліції та місцевого мешканця. Також військові моряки показали знищення міни на узбережжі Чорного моря.