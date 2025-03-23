Вражеские обстрелы Николаевщины: повреждена школа в Очакове

Дроны в ночном небе. Фотоколлаж: Новини.LIVE

За прошедшие сутки Николаевская область снова подверглась вражеским обстрелам. Оккупанты применили артиллерию и дроны-камикадзе, атакуя несколько громад. В результате ударов повреждена инфраструктура, однако обошлось без пострадавших.

Об этом в воскресенье, 23 марта, сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Читайте также:

Сообщение ОГА. Фото: скриншот

Обстрел Николаевской области

По их информации, 22 марта российские войска обстреляли Куцурубскую громаду из артиллерии и атаковали FPV-дроном.

Очаковскую громаду также трижды атаковали дронами-камикадзе. Один из ударов повредил котельную учебного заведения в городе Очаков. Кроме того, в результате обстрела загорелся автомобиль, но пожар быстро ликвидировали.

В 14:16 враг атаковал Галициновскую громаду ударным дроном. В селе Лупарево обломки сбитого беспилотника и взрывная волна повредили дачный дом. Пострадавших нет.

Областная власть призывает жителей соблюдать правила безопасности и оперативно реагировать на сигналы тревоги.

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области вчера произошла драка с участием представителей ТЦК, полиции и местного жителя. Также военные моряки показали уничтожение мины на побережье Черного моря.