Працівниці міграційної служби Одещини підтримували Росію: деталі

На Одещині викрили посадовиць міграційної служби. Фото: ДБР

Дві посадовиці міграційної служби Одещини активно дотримувались російської "методички" під час розмов із колегами. Жінок затримали за підтримку окупантів та виправдування їхніх дій, обом посадовицям загрожує тюрма.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі діяльності

Начальниця одного з районних відділів ГУ ДМС України в Одеській області разом зі своєю підлеглою активно виправдовували війну Росії проти України та росіян. Вони заявляли, що в усьому винні українці та українська влада. Під час обшуків працівники ДБР знайшли у їхніх помешканнях "георгіївські" стрічки та іншу проросійську символіку.

Затримання посадовиць. Фото: ДБР

Що загрожує

Наразі співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру у виправдуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Випадки підтримки агресорів

Ми писали, що в Одесі засудили місцевого жителя, який співпрацював з ФСБ. Чоловік коригував ракетно-дронові удари РФ по цивільній інфраструктурі міста та зливав інформацію про позиції військової техніки у місті.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили цілу агентуру ФСБ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури.