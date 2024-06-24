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Российская методичка вместо Конституции — на Одесчине разоблачили работниц миграционной службы

24 июня 2024 14:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Работницы миграционной службы Одесской области поддерживали Россию: детали
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Две должностницы миграционной службы Одесчины активно придерживались российской "методички" во время разговоров с коллегами. Женщин задержали за поддержку оккупантов и оправдание их действий, обоим работницам грозит тюрьма.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали деятельности

Начальник одного из районных отделов ГУ ГМС Украины в Одесской области вместе со своей подчиненной активно оправдывали войну России против Украины и россиян. Они заявляли, что во всем виноваты украинцы и украинские власти. Во время обысков сотрудники ГБР обнаружили в их домах "георгиевские" ленты и другую пророссийскую символику.

В Одесской области должностные лица миграционки поддерживали Россию
Задержание должностных лиц. Фото: ГБР

Что угрожает

Сотрудницам миграционной службы сообщено о подозрении в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Случаи поддержки агрессоров

Мы писали, что в Одессе осудили местного жителя, сотрудничавшего с ФСБ. Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по гражданской инфраструктуре города и сливал информацию о позициях военной техники в городе.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили целую агентуру ФСБ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

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