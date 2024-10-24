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Російські агенти готують масштабні провокації в Одесі — що відомо

24 жовтня 2024 15:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни готують провокацію в Одесі
Натовп йде вулицею. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Російські спецслужби шукають людей, які готові за гроші виходити на мітинги в Одесі, Києві, Дніпрі та інших обласних центрах. Мета — створити "картинку" для ворожої пропаганди. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Підготовка провокацій

За даними ГУР, анонімні акаунти у Telegram намагаються знайти "масовку" для мітингів, спрямованих на дискредитацію військово-політичного керівництва і спецслужб України. Учасникам таких акцій пропонують гроші.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України", — йдеться у повідомленні.

У ГУР закликають громадян не брати участь у шкідливих для національної безпеки заходах. 

Мітинги під час воєнного стану

Воєнний стан передбачає можливість обмеження конституційних прав і свобод громадян, зокрема права на мирні зібрання. Водночас прямої заборони зборів і мітингів немає. Це означає, що мирні зібрання можуть бути заборонені тільки судом або окремим рішенням місцевої військової адміністрації. Також вуличну акцію може припинити поліція, якщо її учасники порушують громадський порядок.

Нагадаємо, на Європейській площі в Одесі останнім часом відбулося декілька проросійських провокацій. Щоби запобігти їх повторенню, там встановили пост муніципальної варти.

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