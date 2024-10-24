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Российские агенты готовят масштабные провокации в Одессе — что известно

24 октября 2024 15:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Россияне готовят провокацию в Одессе
Толпа людей идет по улице. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Российские спецслужбы ищут людей, готовых за деньги выходить на митинги в Одессе, Киеве, Днепре и других областных центрах. Цель — создать "картинку" для враждебной пропаганды.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Подготовка провокаций

По данным ГУР, анонимные аккаунты в Telegram пытаются найти "массовку" для митингов, направленных на дискредитацию военно-политического руководства и спецслужб Украины. Участникам подобных акций предлагают деньги.

"Покупаемых просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР призывают граждан не участвовать во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Митинги во время военного положения

Военное положение предполагает возможность ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на мирные собрания. В то же время прямого запрета на собрания и митинги нет. Это означает, что мирные собрания могут быть запрещены только судом или отдельным решением местной военной администрации. Также уличную акцию может прекратить полиция, если ее участники нарушают общественный порядок.

Напомним, на Европейской площади в Одессе в последнее время произошло несколько пророссийских провокаций. Чтобы предотвратить их повторение, там установили пост муниципального караула.

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