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Російські кораблі у Чорному морі — яку загрозу несуть

16 грудня 2023 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські кораблі у Чорному морі — яку загрозу несуть
Корабель у морі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 16 грудня, попри вітер та туман, Росія продовжує зберігати свою присутність у Чорному морі. Наразі через складні погодні умови ракетоносіїв на чергуванні немає, але варто слідкувати за можливими змінами в ситуації.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — один корабель;
  • в Середземному морі — 4 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 6 суден, 4 рухалося з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для захисту українського Чорноморського узбережжя. Йдеться не лише про кораблі, але й про забезпечення необхідним озброєнням морської піхоти.

Також ми писали, що з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 15 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

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