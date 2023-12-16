Российские корабли в Черном море — какую угрозу несут

Корабль в море. Фото: росСМИ

По состоянию на 16 декабря, несмотря на ветер и туман, Россия продолжает сохранять свое присутствие в Черном море. Из-за сложных погодных условий ракетоносителей на дежурстве нет, но стоит следить за возможными изменениями в ситуации.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

в Азовском море — один корабль;

в Средиземном море — 4 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 6 судов, 4 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию по защите украинского Черноморского побережья. Речь идет не только о кораблях, но и об обеспечении необходимым вооружением морской пехоты.

Также мы писали, что появились актуальные карты боевых действий на утро 15 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.