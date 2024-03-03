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Російські окупанти сьогодні атакували Одещину ракетою Х-31П

3 березня 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські окупанти сьогодні атакували Одещину ракетою Х-31П
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько опівдня в Одесі та області була оголошена повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку. 

Також ми писали, що російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську Донецької області у неділю, 3 березня. Внаслідок потужних вибухів у місті значні руйнування.

Окрім цього, росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Одна з російських ракет влучила в адмінбудівлю поліції. У МВС зазначили, що це вже 37-ма пошкоджена поліцейська ділянка на Донеччині.

Також окупанти атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано влучення ворожої ракети.

Додамо, ще двоє людей, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Наразі під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
ракета
атака

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