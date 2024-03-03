В Одесі та області оголошена повітряна тривога

Запуск ракети. Фото: РосЗМІ

Повітряна тривога звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 3 березня. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:

Повідомлення про загрозу балістичного озброєння. Фото: скриншот.

Моніторингові канали також повідомляють, що була зафіксована ціль на місто Ізмаїл, що на Одещині. Та наразі вона припинила своє існування.

Повідомлення про ціль на Ізмаїл. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить тільки в Одеській області. Також на карті червоним кольором позначена Донецька область і тимчасово окупований Крим.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, три людини, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Вони самі вийшли на зв’язок з рятувальниками.