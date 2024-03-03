В Одесі та області оголошена повітряна тривога
Повітряна тривога звучить в Одесі та Одеській області сьогодні, 3 березня. Моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Моніторингові канали також повідомляють, що була зафіксована ціль на місто Ізмаїл, що на Одещині. Та наразі вона припинила своє існування.
Де оголошена повітряна тривога
Наразі повітряна тривога звучить тільки в Одеській області. Також на карті червоним кольором позначена Донецька область і тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, три людини, які були в переліку осіб ймовірних постраждалих унаслідок атаки російських окупантів на Одесу, знайшлися. Вони самі вийшли на зв’язок з рятувальниками.
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