В Одессе и области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 3 марта. Мониторинговые каналы предупреждают о ракетной опасность.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Мониторинговые каналы также сообщают, что была зафиксирована цель на город Измаил Одесской области. Но она прекратила свое существование.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время воздушная тревога звучит только в Одесской области. Также на карте красным цветом отмечена Донецкая область и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, три человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. Они сами вышли на связь со спасателями.
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