В Одессе и области объявлена воздушная тревога

Запуск ракеты. Фото: РосСМИ

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 3 марта. Мониторинговые каналы предупреждают о ракетной опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Мониторинговые каналы также сообщают, что была зафиксирована цель на город Измаил Одесской области. Но она прекратила свое существование.

Уведомление о цели на Измаил. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит только в Одесской области. Также на карте красным цветом отмечена Донецкая область и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, три человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. Они сами вышли на связь со спасателями.