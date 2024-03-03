Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские оккупанты сегодня атаковали Одесчину ракетой Х-31П arrow

Российские оккупанты сегодня атаковали Одесчину ракетой Х-31П

3 марта 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские оккупанты сегодня атаковали Одесчину ракетой Х-31П
Запуск ракеты. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области выпустил ракету Х-31П. Ракета утратила боевую способность над морем.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около полудня в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области в воскресенье, 3 марта. В результате мощных взрывов в городе значительные разрушения.

Кроме этого, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Одна из российских ракет попала в админздание полиции. В МВД отметили, что это уже 37 поврежденный полицейский участок в Донецкой области.

Также оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Добавим, еще два человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
ракета
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году