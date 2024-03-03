Российские оккупанты сегодня атаковали Одесчину ракетой Х-31П

Запуск ракеты. Фото: РосСМИ

Около полудня с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, в направлении южных районов области выпустил ракету Х-31П. Ракета утратила боевую способность над морем.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около полудня в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности.

Также мы писали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области в воскресенье, 3 марта. В результате мощных взрывов в городе значительные разрушения.

Кроме этого, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Одна из российских ракет попала в админздание полиции. В МВД отметили, что это уже 37 поврежденный полицейский участок в Донецкой области.

Также оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Зафиксировано попадание вражеской ракеты.

Добавим, еще два человека, которые были в перечне лиц вероятных пострадавших в результате атаки российских оккупантов в Одессу, нашлись. В настоящее время под завалами могут находиться еще двое детей.