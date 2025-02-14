Скільки кораблів РФ в акваторіях

Російський корабель в морі. Фото ілюстративне: Бабель

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторії Середземного моря. Сьогодні, станом на ранок, 14 лютого, ворог знову вивів на рейди чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це у середу, 12 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Середземному морі зафіксували чотири кораблі РФ, з яких три є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 ракет. Проте в акваторіях Чорного та Азовського морів активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ шість суден пройшли до Чорного моря, п'ять з яких у бік Босфору. Дев'ять кораблів вирушили до Азовського моря, чотири з яких зі сторони Туреччини. Варто зазначити, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що ускладнює моніторинг руху їх переміщень.

Нагадаємо, нащодавно ми писали про те, як Лондон допомагає Україні робити морські дрони. А також про те як РФ застосовує гвинтокрили для боротьби із безпілотниками.