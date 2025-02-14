Сколько кораблей РФ в акваториях

Российский корабль в море. Фото иллюстративное: Бабель

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня, по состоянию на утро, 14 февраля, враг снова вывел на рейды четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море зафиксировали четыре корабля РФ, из которых три являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 ракет. Однако в акваториях Черного и Азовского морей активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ шесть судов прошли в Черное море, пять из которых в сторону Босфора. Девять кораблей отправились в Азовское море, четыре из которых со стороны Турции. Стоит отметить, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах, что затрудняет мониторинг движения их перемещений.

Напомним, недавно мы писали о том, как Лондон помогает Украине делать морские дроны. А также о том как РФ применяет вертолеты для борьбы с беспилотниками.