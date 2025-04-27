Небезпека для Одеси — як нові дрони РФ загрожують узбережжю

Російський дрон "Бандероль" — чому Одещина під загрозою
Росія застосовує нові швидкісні безпілотники "Бандероль", які несуть особливу небезпеку для прибережних регіонів України, зокрема Одещини. Ці дрони можуть запускатися з морських або авіаційних платформ, а виявити та знищити їх складно.
Про це у неділю, 27 квітня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
Нові ударні дрони РФ
За його словами, нові дрони можуть бути аналогами надлегких крилатих ракет. І хоча остаточно не підтверджено, чи є носієм таких ракет дрон, характер атак вказує на нові технології у використанні БпЛА.
"Ворог обирає для ударів саме міста біля води. Це може свідчити, що нові дрони запускаються з морських або авіаційних платформ. За своїми характеристиками вони нагадують надлегкі крилаті ракети", — сказав експерт.
Він додав, захищатися від таких дронів складно через їхню високу швидкість — до 500 км/год. Їх також складно виявити та знищити через особливості роботи над водою.
"Через специфіку водної поверхні й заломлення сигналів навіть мобільні системи РЕБ на морських платформах не забезпечують надійного захисту", — зазначив експерт.
Україні потрібні нові системи ППО
Експерт впевнений, що Україні зараз необхідно робити ставку на дешеві й ефективні системи протиповітряної оборони, здатні виявляти та збивати швидкісні цілі.
"Україна має шукати асиметричні рішення — аналоги систем на кшталт Skynex — для боротьби з такими швидкісними загрозами", — сказав Долінце.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти 27 квітня випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Прикордонники показали відео збиття російських дронів над Одещиною та падіння БпЛА на Київщині.
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