Опасность для Одессы - как новые дроны РФ угрожают побережью

Дрон в небе. Фото иллюстративное: facebook.com/michael.fugnit

Россия применяет новые скоростные беспилотники "Бандероль", которые несут особую опасность для прибрежных регионов Украины, в частности Одесской области. Эти дроны могут запускаться с морских или авиационных платформ, а обнаружить и уничтожить их сложно.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Реклама

Читайте также:

Новые ударные дроны РФ

По его словам, новые дроны могут быть аналогами сверхлегких крылатых ракет. И хотя окончательно не подтверждено, является ли носителем таких ракет дрон, характер атак указывает на новые технологии в использовании БпЛА.

"Враг выбирает для ударов именно города у воды. Это может свидетельствовать, что новые дроны запускаются с морских или авиационных платформ. По своим характеристикам они напоминают сверхлегкие крылатые ракеты", — сказал эксперт.

Он добавил, защищаться от таких дронов сложно из-за их высокой скорости — до 500 км/ч. Их также сложно обнаружить и уничтожить из-за особенностей работы над водой.

"Из-за специфики водной поверхности и преломления сигналов даже мобильные системы РЭБ на морских платформах не обеспечивают надежной защиты", — отметил эксперт.

Украине нужны новые системы ПВО

Эксперт уверен, что Украине сейчас необходимо делать ставку на дешевые и эффективные системы противовоздушной обороны, способные обнаруживать и сбивать скоростные цели.

"Украина должна искать асимметричные решения — аналоги систем вроде Skynex — для борьбы с такими скоростными угрозами", — сказал Долинце.

Напомним, оккупанты в ночь на 27 апреля выпустили по Украине почти 150 ударных дронов. Пограничники показали видео сбития российских дронов над Одесской областью и падения БпЛА в Киевской области.