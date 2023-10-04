Російський пропагандист закликає "утюжить" Одесу та Миколаїв

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот з відео

Після появи інформації про ймовірне поновлення участі Росії у зерновій угоді російські пропагандисти знову почали погрожувати атаками по портових містах України. У інфопросторі РФ розповсюджують наративи про те, що час "утюжить" порти Великої Одеси та Миколаїв.

Про це Новини.LIVE дізналися з етеру пропагандиста Володимира Соловйова.

Читайте також:

"Щоб не було атак на Крим, потрібно "утюжити" Миколаїв та Одесу. А то з'являється повідомлення про те, що усі три одеські порти повністю повернулися майже до нормального функціонування. Це означає, що туди мають навідатися ФАБ-1500", — сказав пропагандист Соловйов.

Загроза припортовій інфраструктурі

У своєму етері ведучі також продовжують марити про повне захоплення чорноморського узбережжя. Але перед цим вони планують знищити інфраструктуру півдня України "для заспокоєння душі".

"Робота з ліквідації чорноморської інфраструктури України, а надалі й захоплення узбережжя — наша основна задача", — додав пропагандист.

Кількість ракетоносіїв росіян у Криму

Наразі російська армія тримає у бухтах півострова 6 ракетоносіїв, сумарна кількість "Калібрів" на яких складає 48 ракет, а саме:

"Адмірал Ессен";

"Буян-М";

"Адмірал Макаров";

мрк "Грайворон";

"Циклон";

"Вишній Волчок"

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Чорноморський флот РФ знову вийшов на бойове чергування біля берегів Росії та тимчасово окупованого Криму. Проте загроза обстрілів для території України залишається високою через присутність ракетоносія в Азовському морі.