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Російський пропагандист закликає "утюжить" Одесу та Миколаїв

4 жовтня 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський пропагандист закликає "утюжить" Одесу та Миколаїв
Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після появи інформації про ймовірне поновлення участі Росії у зерновій угоді російські пропагандисти знову почали погрожувати атаками по портових містах України. У інфопросторі РФ розповсюджують наративи про те, що час "утюжить" порти Великої Одеси та Миколаїв. 

Про це Новини.LIVE дізналися з етеру пропагандиста Володимира Соловйова.

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"Щоб не було атак на Крим, потрібно "утюжити" Миколаїв та Одесу. А то з'являється повідомлення про те, що усі три одеські порти повністю повернулися майже до нормального функціонування. Це означає, що туди мають навідатися ФАБ-1500", — сказав пропагандист Соловйов. 

Загроза припортовій інфраструктурі

У своєму етері ведучі також продовжують марити про повне захоплення чорноморського узбережжя. Але перед цим вони планують знищити інфраструктуру півдня України "для заспокоєння душі". 

"Робота з ліквідації чорноморської інфраструктури України, а надалі й захоплення узбережжя — наша основна задача", — додав пропагандист. 

Кількість ракетоносіїв росіян у Криму

Наразі російська армія тримає у бухтах півострова 6 ракетоносіїв, сумарна кількість "Калібрів" на яких складає 48 ракет, а саме: 

  • "Адмірал Ессен";
  • "Буян-М";
  • "Адмірал Макаров";
  • мрк "Грайворон";
  • "Циклон";
  • "Вишній Волчок"

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Чорноморський флот РФ знову вийшов на бойове чергування біля берегів Росії та тимчасово окупованого Криму. Проте загроза обстрілів для території України залишається високою через присутність ракетоносія в Азовському морі. 

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