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Российский пропагандист призывает "утюжить" Одессу и Николаев

4 октября 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский пропагандист призывает "утюжить" Одессу и Николаев
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После появления информации о возможном возобновлении участия России в зерновом соглашении, российские пропагандисты снова начали угрожать атаками по портовым городам Украины. В инфопространстве РФ распространяют нарративы о том, что пора "утюжить" порты Большой Одессы и Николаев.

Об этом Новини.LIVE узнали из эфира пропагандиста Владимира Соловьева.

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"Чтобы не было атак на Крым, нужно "утюжить" Николаев и Одессу. А то появляется сообщение о том, что все три одесских порта полностью вернулись почти к нормальному функционированию. Это значит, что их должны посетить ФАБ-1500", — сказал пропагандист Соловьев.

Угроза припортовой инфраструктуре

В своем эфире ведущие также продолжают грезить о полном захвате черноморского побережья. Но перед этим они планируют уничтожить инфраструктуру юга Украины "для успокоения души".

"Работа по ликвидации черноморской инфраструктуры Украины, а в дальнейшем и захвату побережья наша основная задача", — добавил пропагандист.

Количество ракетоносителей россиян в Крыму

В настоящее время российская армия держит в бухтах полуострова 6 ракетоносителей, суммарное количество "Калибров" на которых составляет 48 ракет, а именно:

  • "Адмирал Эссен";
  • "Буян-М";
  • "Адмирал Макаров";
  • мрк "Грайворон";
  • "Циклон";
  • "Вышний Волчок"

Напомним, сегодня, 4 октября, Черноморский флот РФ снова вышел на боевое дежурство у берегов России и временно оккупированного Крыма. Однако угроза обстрелов для территории Украины остается высокой из-за присутствия ракетоносителя в Азовском море.

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