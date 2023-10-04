Российский пропагандист призывает "утюжить" Одессу и Николаев
После появления информации о возможном возобновлении участия России в зерновом соглашении, российские пропагандисты снова начали угрожать атаками по портовым городам Украины. В инфопространстве РФ распространяют нарративы о том, что пора "утюжить" порты Большой Одессы и Николаев.
Об этом Новини.LIVE узнали из эфира пропагандиста Владимира Соловьева.
"Чтобы не было атак на Крым, нужно "утюжить" Николаев и Одессу. А то появляется сообщение о том, что все три одесских порта полностью вернулись почти к нормальному функционированию. Это значит, что их должны посетить ФАБ-1500", — сказал пропагандист Соловьев.
Угроза припортовой инфраструктуре
В своем эфире ведущие также продолжают грезить о полном захвате черноморского побережья. Но перед этим они планируют уничтожить инфраструктуру юга Украины "для успокоения души".
"Работа по ликвидации черноморской инфраструктуры Украины, а в дальнейшем и захвату побережья — наша основная задача", — добавил пропагандист.
Количество ракетоносителей россиян в Крыму
В настоящее время российская армия держит в бухтах полуострова 6 ракетоносителей, суммарное количество "Калибров" на которых составляет 48 ракет, а именно:
- "Адмирал Эссен";
- "Буян-М";
- "Адмирал Макаров";
- мрк "Грайворон";
- "Циклон";
- "Вышний Волчок"
Напомним, сегодня, 4 октября, Черноморский флот РФ снова вышел на боевое дежурство у берегов России и временно оккупированного Крыма. Однако угроза обстрелов для территории Украины остается высокой из-за присутствия ракетоносителя в Азовском море.