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Російський "шахед" у Молдові впав з нерозірваною бойовою частиною

12 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російський "шахед" у Молдові впав з нерозірваною бойовою частиною
Уламки дрона "шахед". Фото: Прикордонна поліція Молдови
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора ввечері зʼявилася інформація, що у Молдові, неподалік від українського кордону, впав російський дрон-камікадзе. Наразі відомо, що БпЛА "приземлився" з нерозірваною бойовою частиною, місце падіння перекрито для відвідування. 

Про це повідомили у Молдавській прикордонній поліції. 

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Що відомо про інцидент

У дроні, який впав у Вулканештському районі, що за 4 кілометри від українського кордону, правоохоронці виявили нерозірвану бойову частину. Відомо, що вона складає близько 50 кілограмів.

Наразі місце інциденту оточене, з вибухівкою працюють сапери. Найближчим часом вибухівку планують знешкодити. 

Зазначимо, що ворожий дрон на території Молдови впав під час російської атаки на українське Подунавʼя. Зокрема, окупанти атакували Ізмаїльський та Ренійський райони. 

Нагадаємо, під час останньої дронової атаки на Одеську область 11 лютого ворожий безпілотник впав неподалік від кордону в Молдові. Відомо, що силам ППО його вдалося збити у межах Рені, однак він залетів на територію сусідньої країни.

Також ми писали, що під час тієї ж атаки ворог знову цілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок чого було пошкоджено об’єкти на Одещині та Миколаївщині.  

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