Российский "шахед" в Молдове упал с неразорвавшейся боевой частью

Обломки дрона "шахед". Фото: Пограничная полиция Молдовы

Вчера вечером появилась информация, что в Молдове, недалеко от украинской границы, упал российский дрон-камикадзе. Пока известно, что БпЛА "приземлился" с неразорванной боевой частью, место падения перекрыто для посещения.

Об этом сообщили в Молдавской пограничной полиции.

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Что известно об инциденте

В дроне, который упал в Вулканештском районе, в 4 километрах от украинской границы, правоохранители обнаружили неразорванную боевую часть. Известно, что она составляет около 50 кг.

Сейчас место инцидента оцеплено, со взрывчаткой работают саперы. В ближайшее время взрывчатку планируют обезвредить.

Отметим, что вражеский дрон на территории Молдовы рухнул во время российской атаки на украинское Подунавье. В частности, оккупанты атаковали Измаильский и Ренийский районы.

Напомним, во время последней дроновой атаки на Одесскую область 11 февраля вражеский беспилотник упал недалеко от границы в Молдове. Известно, что силам ПВО удалось сбить в пределах Рени, однако он залетел на территорию соседней страны.

Также мы писали, что во время той же атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате были повреждены объекты на Одесчине и Николаевщине.