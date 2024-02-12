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Российский "шахед" в Молдове упал с неразорвавшейся боевой частью

12 февраля 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Российский "шахед" в Молдове упал с неразорвавшейся боевой частью
Обломки дрона "шахед". Фото: Пограничная полиция Молдовы
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера вечером появилась информация, что в Молдове, недалеко от украинской границы, упал российский дрон-камикадзе. Пока известно, что БпЛА "приземлился" с неразорванной боевой частью, место падения перекрыто для посещения.

Об этом сообщили в Молдавской пограничной полиции.

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Что известно об инциденте

В дроне, который упал в Вулканештском районе, в 4 километрах от украинской границы, правоохранители обнаружили неразорванную боевую часть. Известно, что она составляет около 50 кг.

Сейчас место инцидента оцеплено, со взрывчаткой работают саперы. В ближайшее время взрывчатку планируют обезвредить.

Отметим, что вражеский дрон на территории Молдовы рухнул во время российской атаки на украинское Подунавье. В частности, оккупанты атаковали Измаильский и Ренийский районы.

Напомним, во время последней дроновой атаки на Одесскую область 11 февраля вражеский беспилотник упал недалеко от границы в Молдове. Известно, что силам ПВО удалось сбить в пределах Рени, однако он залетел на территорию соседней страны.

Также мы писали, что во время той же атаки враг снова целился по гражданской инфраструктуре. В результате были повреждены объекты на Одесчине и Николаевщине.

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