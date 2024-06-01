Російських кораблів у Чорному морі побільшало — чи є серед них ракетоносії

Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі чотири ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі 1 корабель загарбників, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли шість суден, два з них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря та у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби не зафіксований.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Також ми писали, російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що розташовані на землі.