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Російських кораблів у Чорному морі побільшало — чи є серед них ракетоносії

1 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російських кораблів у Чорному морі побільшало — чи є серед них ракетоносії
Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі чотири ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі 1 корабель загарбників, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли шість суден, два з них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря та у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби не зафіксований.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Російських кораблів у Чорному морі побільшало — чи є серед них ракетоносії - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, у ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.   

Також ми писали, російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що розташовані на землі. 

Одеса
загроза кораблів
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