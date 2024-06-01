Российских кораблей в Черном море стало больше — есть ли среди них ракетоносители

Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

Сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море четыре вражеских корабля;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море 1 корабль захватчиков, это носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли шесть судов, два из них направлялись из пролива Босфор. Движение к Черному морю и в направлении пролива Босфор на протяжении последних суток не зафиксировано.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество кораблей на дежурстве в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

Добавим, морской дрон Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Град", используется не только для поражения целей в море. С помощью этого вооружения Силы обороны могут наносить удары и по тем объектам врага, которые расположены на земле.