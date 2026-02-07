Відео
Головна Одеса Російського археолога можуть судити в Польщі за розкопки в Криму

Російського археолога можуть судити в Польщі за розкопки в Криму

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 13:08
Польща може судити археолога з РФ за незаконні розкопки в Криму
Затриманий археолог з РФ Олександр Бутягін. Фото ілюстративне: Голос Криму

У Польщі ймовірно судитимуть російського археолога за незаконні розкопки в окупованому Криму. Ця справа може стати першим у Європі прецедентом відповідальності за знищення української культурної спадщини.

Про це повідомляє видання Медійна ініціатива, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Затримання російського археолога в Польщі

Йдеться про роботи поблизу античного міста Мірмекій у Керчі. За даними слідства, дії російського археолога та співробітника Ермітаж Олександра Бутягіна, завдали Україні збитків на понад 200 мільйонів гривень.

Затримання росіянина відбулося в Польщі на початку грудня 2025 року в одному з готелів у Польщі за запитом української сторони. Бутягін перебував у країні транзитом — прямував з Нідерландів до Балкан за італійською візою. В Україні його оголосили в розшук ще у 2024 році.

23 грудня польська сторона офіційно отримала запит на екстрадицію археолога до України. Прокуратура підтримала клопотання і передала матеріали до Окружного суду Варшави. Суд має визначити, чи дозволяє європейське законодавство передати підозрюваного українській стороні.

Справа Олександра Бутягіна

Це перший відомий випадок затримання в Європі громадянина Росії за підозрою в незаконних розкопках на окупованій території Криму. Після арешту в Росії на це відреагували різко. В Ермітажі заявили, що археолог діяв із дозволами російської влади та нібито дотримувався міжнародних норм. Водночас музей відмовився оплачувати його захист — гроші на адвокатів збирають колеги та прихильники.

Під час першого судового засідання у Варшаві 15 січня захист заявив, що екстрадиція до України нібито загрожує життю Бутягіна і порушить його право на справедливий суд. Також адвокат стверджував, що в українських матеріалах не доведено реальну шкоду. Суд ці аргументи відхилив.

Сам Бутягін визнав, що після 2014 року проводив розкопки без дозволу України, але заперечує знищення археологічної пам’ятки. Він заявив, що мав дозволи лише від російських органів.

За даними слідства, після анексії Криму археолог продовжив роботи в Мірмекії, а частину знахідок — зокрема золоті монети та скульптури — передали до росії. У 2025 році Голосіївський районний суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Експерти не виключають, що якщо Польща відмовить у екстрадиції, Україна може передати матеріали справи польській стороні, щоб судити археолога вже в ЄС. Наразі Варшавський суд вирішив залишити Бутягіна під вартою щонайменше до 4 березня. 

Нагадаємо, російські археологи планують масштабні розкопки по всій території анексованого Криму, щоб вивезти з півострову артефакти давнини та об'єкти культурної спадщини. Також ми писали, що у Польщі п’ятеро чоловіків можуть отримати довічне ув’язнення за організацію масштабних диверсій на користь російських спецслужб. Зловмисники розсилали посилки з вибухівкою до країн Євросоюзу, США та Канади.

Польща Крим археологія розкопки Новини Одеси окупація
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
