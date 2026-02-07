Польша может судить археолога из РФ за незаконные раскопки в Крыму

Задержан археолог из РФ Александр Бутягин. Фото иллюстративное: Голос Крыма

В Польше вероятно будут судить российского археолога за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Это дело может стать первым в Европе прецедентом ответственности за уничтожение украинского культурного наследия.

Об этом сообщает издание Медийная инициатива, передает Новини.LIVE.

Задержание российского археолога в Польше

Речь идет о работах вблизи античного города Мирмекий в Керчи. По данным следствия, действия российского археолога и сотрудника Эрмитаж Александра Бутягина, нанесли Украине ущерб на более 200 миллионов гривен.

Задержание россиянина произошло в Польше в начале декабря 2025 года в одном из отелей в Польше по запросу украинской стороны. Бутягин находился в стране транзитом — направлялся из Нидерландов на Балканы по итальянской визе. В Украине его объявили в розыск еще в 2024 году.

23 декабря польская сторона официально получила запрос на экстрадицию археолога в Украину. Прокуратура поддержала ходатайство и передала материалы в Окружной суд Варшавы. Суд должен определить, позволяет ли европейское законодательство передать подозреваемого украинской стороне.

Дело Александра Бутягина

Это первый известный случай задержания в Европе гражданина России по подозрению в незаконных раскопках на оккупированной территории Крыма. После ареста в России на это отреагировали резко. В Эрмитаже заявили, что археолог действовал с разрешениями российских властей и якобы придерживался международных норм. В то же время музей отказался оплачивать его защиту — деньги на адвокатов собирают коллеги и сторонники.

Во время первого судебного заседания в Варшаве 15 января защита заявила, что экстрадиция в Украину якобы угрожает жизни Бутягина и нарушит его право на справедливый суд. Также адвокат утверждал, что в украинских материалах не доказан реальный ущерб. Суд эти аргументы отклонил.

Сам Бутягин признал, что после 2014 года проводил раскопки без разрешения Украины, но отрицает уничтожение археологического памятника. Он заявил, что имел разрешения только от российских органов.

По данным следствия, после аннексии Крыма археолог продолжил работы в Мирмекии, а часть находок — в частности золотые монеты и скульптуры — передали в Россию. В 2025 году Голосеевский районный суд Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Эксперты не исключают, что если Польша откажет в экстрадиции, Украина может передать материалы дела польской стороне, чтобы судить археолога уже в ЕС. Сейчас Варшавский суд решил оставить Бутягина под стражей как минимум до 4 марта.

Напомним, российские археологи планируют масштабные раскопки по всей территории аннексированного Крыма, чтобы вывезти с полуострова артефакты древности и объекты культурного наследия. Также мы писали, что в Польше пятеро мужчин могут получить пожизненное заключение за организацию масштабных диверсий в пользу российских спецслужб. Злоумышленники рассылали посылки со взрывчаткой в страны Евросоюза, США и Канады.