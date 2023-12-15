Росію позбавили членства у Дунайській комісії з судноплавства — МЗС

Порт на Дунаї. Фото: Tudor Stanica

Дунайська комісія з судноплавства припинила членство Російської Федерації в організації. Таке рішення хвалили після тривалих ударів ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, Росія має вийти зі складу організації до 29 лютого 2024 року. В інакшому випадку члени організації не визнаватимуть своїх зобовʼязань перед країною-агресоркою згідно з установчою Белградською конвенцією.

"Це рішення є належною відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї. Воно також ґрунтується на попередньому рішенні Комісії, ухваленому 17 березня 2022 року, про відхилення повноважень росіян, заборону росіянам брати участь у всіх засіданнях і звільнення росіян із Секретаріату", — сказав Кулеба.

Пост Кулеби. Фото: скриншот

Робота портів Дунайського кластеру

Нагадаємо, під час підсумкової зустрічі Міністерства інфраструктури Адміністрація морських портів України відзвітувала за 11 місяців роботи підприємства. Наразі відомо, що через порти Великої Одеси вдалося перевантажити понад 50 мільйонів тонн вантажів.

Також ми писали, що від початку 2023 року Дунайські порти України перевалили майже 30 мільйонів тонн вантажів. Для збільшення цих показників планується відкриття навігації суден на Сулінському каналі вночі.